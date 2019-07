Manche : les fouilleurs du Rozel à la recherche des Hommes de Néandertal

Depuis le début du mois de juin 2019, un petit groupe de bénévoles a repris les fouilles du site archéologique du Rozel (Manche) qui s'étend sur 1000 m2. Unique au monde, ce lieu est à l'origine de nombreuses découvertes de la période du paléolithique moyen, celle de l'Homme de Néandertal. Le site est ouvert au public cet été et ne cesse de faire resurgir les traces du passé.

Le site de fouilles archéologiques du Rozel s'étend sur 1000 m2. - Marthe Rousseau

Alors qui sont ces Hommes qui seraient nos cousins ? Il est difficile d'imaginer qu'il y a 80 000 ans, ces chasseurs-cueilleurs basés près de Surtainville, sur la dune du Rozel, parvenaient à tuer des animaux exotiques comme des éléphants, des rhinocéros ou encore des lions. Et pourtant, les fouilleurs bénévoles ont découvert des restes de carcasses chassées par nos ancêtres, et plus de 1 300 empreintes de pas.

Une empreinte de pied d'adolescent qui vivait il y a 80 000 ans, découvert le 25 juillet 2019 sur le site de fouilles du Rozel. - Marthe Rousseau

Un morceau d'os brûlé désensablé, sur le site du Rozel (Manche). - Marthe Rousseau

Le respect de la nature

Même si le groupe d'Hommes vivant sur le site ne comptait que douze à quinze personnes, il avait déjà une connaissance aiguisée des lois de la nature et avait conscience que les ressources étaient limitées. "Ces chasseurs-cueilleurs-collecteurs avaient des stratégies qui permettaient de ne pas tarir la ressource, explique Dominique Cliquet, archéologue et responsable du chantier de fouilles du Rozel. Ils ne tuaient pas tout le troupeau. Ils abattaient soit de très jeunes animaux, ou en fin de vie, soit de très grands mâles. Et ils préservaient les femelles qui portaient la vie et qui permettaient de perpétuer l'espèce, donc le garde-manger."

Jean Guériel (petit Jean), bénévole depuis 2012, et Raphaele Guilbert, bénévole depuis deux ans, sur le site du Rozel. - Marthe Rousseau

Des ancêtres pas si lointains

Encore plus impressionnant, les instantanéités de vie de cette petite tribu, qui défient toute temporalité. Écoutez Dominique Cliquet, responsable du chantier de fouilles du Rozel.

Ce site exceptionnel, à la fois en terme de conservation et de nature des vestiges est à l'origine de 99,8 % des empreintes de pas néandertaliens connus au monde.

Le site est ouvert au public gratuitement jusqu'à la fin du mois d'août 2019. Une exposition photographique des fouilles du Rozel est proposée du vendredi 2 août au mercredi 28 août 2019 à la Médiathèque Victor Hugo, 4 place Saint-Clair, 50340 Les Pieux.

