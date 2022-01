"Le Parrain" fête ses quarante ans avec une édition spéciale du Monopoly

Le jeu de société, symbole du capitalisme, s'est laissé pervertir par le crime organisé italo-américain dans cette édition qui vient de sortir. La mafia laisse son empreinte sur les pions, en forme de limousine, de pistolet ou encore de tête de cheval, référence à une scène culte du premier épisode.

Les lieux changent aussi, la maison de Long Island des Corleone et leur demeure de Lake Tahoe (Côte ouest) représentent l'équivalent de la Rue de la Paix et de l'avenue des Champs-Elysées. Les maisons et hôtels ont laissé place à des planques et des bases d'opération. Les joueurs piocheront des cartes Amis et Ennemis, qui remplacent Chance et Caisse de communauté. Des cartes Don pimentent l'édition spéciale, permettant enlèvements et blanchiment.

Il faut débourser 32€ environ pour mettre la main sur le Monopoly : The Godfather Edition. Cette réalisation d'USAopoly, avec l'accord d'Hasbro et Paramount Pictures, n'est pour l'heure disponible qu'en Amérique du Nord, mais il est possible de le commander en passant par un site marchand comme Amazon.