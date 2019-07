Le voyage vers Mars se découvre à l'Atrium à Rouen

À l'Atrium à Rouen (Seine-Maritime), Science-action vous propose de partir à la découverte de la planète rouge. Caroline Evrard, chargée de développement pour Science-action, nous parle de cette exposition ludique et instructive, ainsi que de l'exposition permanente :

Quel est le but de l'association Science-action ?

Caroline Evrard : "Science action existe depuis 1996 en Normandie et a intégré le pôle régional des savoirs en 2010. La vulgarisation d'un savoir scientifique, mais aussi la promotion des filières aérospatiales et aéronautiques, sont les principaux objectifs. L'aéronautique est l'un des principaux employeurs de la région et nous espérons faire naître des vocations. À l'Atrium, il y a un espace d'exposition permanent dédiée à l'histoire de l'aviation sur le territoire normand et aux procédés technologiques innovants mis en œuvre sur le territoire. Voyage vers Mars est notre première exposition temporaire. Nous entamons un nouveau cycle avec cette exposition et je peux déjà vous annoncer que la prochaine exposition de 2020 sera consacrée à l'énergie, qui sera abordée de manière ludique."

Quelle est l'originalité de l'exposition Voyage vers Mars ?

"Nous organisons quotidiennement des visites guidées pour le public. C'est une exposition interactive et ludique : nous avons conçu un livret jeu pour les enfants. Il y a aussi beaucoup de manipulations de tables numériques et des ateliers pratiques sur lesquels nos animateurs font des démonstrations, qui permettent d'établir des comparaisons entre la Terre et Mars : elles offrent par exemple des réflexions sur la gravité ou sur la question de l'atmosphère. L'exposition nous explique pourquoi nous sommes partis à la conquête de Mars, elle dresse un état des lieux de nos connaissances et nous présente les outils à notre disposition pour mieux connaître la planète rouge. On découvre en particulier des répliques des robots d'exploration Sojourner et Opportunity, qui se sont posés sur le sol martien, mais aussi le casque de Matt Damon dans le film Seul sur Mars."

Comment se compose le parcours d'exposition à l'Atrium ?

"45 minutes sont nécessaires pour apprécier l'exposition Voyage vers Mars. Cette exposition peut être une bonne introduction à notre exposition permanente, dans laquelle on découvre un espace de projection documentaire où la science est abordée sous la forme de films d'animation, mais où on pourra aussi entendre le témoignage d'hommes et de femmes de science, comme Fatoumata Kébé ou Thomas Pesquet. Il y a aussi un espace de lecture dans lequel des livres de sciences pour tout âge sont mis à disposition du visiteur, ainsi que de nombreux jeux sur des thèmes aussi variés que le poids des matériaux, la durée de vie ou la nutrition. Mais l'exposition permanente dresse aussi un bilan des avancées technologiques en aéronautique et la visite peut même se prolonger par une séance de planétarium !"

• Lire aussi. La Nasa et SpaceX célèbrent l'aller-retour réussi de Dragon dans l'espace

• Lire aussi. La Nasa va louer la Station spatiale internationale à des touristes

• Lire aussi. Un accord pour conforter l'excellence de la recherche normande





Jusqu'au 31 octobre 2019 à l'Atrium. 115 boulevard de l'Europe à Rouen. 4 à 6€. atriumnormandie.fr

A LIRE AUSSI.

[Photos] Inauguration de l'Atrium à Rouen, nouvel espace de découverte