Rouen. Le traiteur Fauchon ouvrira une école en Normandie en 2021

Le célèbre traiteur Fauchon ouvrira d'ici deux ans une école de gastronomie en Normandie. Elle sera située près du centre de Rouen, dans des locaux qui appartenaient jusqu'ici au conseil régional, et pourra accueillir jusqu'à 800 étudiants. Cet institut sera dirigé par Kamel Mebarki, elle proposera des CAP, CQP, Bachelor, Master et Exécutive Master en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie-confiserie, glacerie, cuisine, traiteur, bar ou encore service en salle.

Une histoire normande

"Nous formons déjà les collaborateurs de nos 100 magasins, restaurants et franchises à travers le monde, de l'hôtel Fauchon Paris et en 2020 ceux du futur hôtel Fauchon à Kyoto, nous aurons besoin de plus en plus de collaborateurs qualifiés et formés à l'excellence française" indique Samy Vischel, président du Groupe Fauchon.

Le nouvel établissement ouvrira en janvier 2021. Un système de bourses permettra aux étudiants les moins favorisés d'accéder à l'école. Cette dernière inclura aussi un incubateur destiné aux porteurs de projets dans les métiers de bouche et de service.

Fauchon trouve racine en Normandie puisque son créateur, Auguste Fauchon, était originaire du Calvados.

