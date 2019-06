La Tapisserie de Bayeux a accueilli son 15 millionième visiteur

La 15 millionième visiteuse de la Tapisserie de Bayeux (Calvados) c'est elle : Marie Sarnacki, une jeune américaine, qui venait pour la première fois en France. Mercredi 26 juin 2019, la 15 millionième personne à visiter le musée depuis 1983 et son installation dans le grand séminaire de Bayeux a obtenu une carte ambassadeur lui permettant de revenir quand elle le souhaite."C'est important pour nous de marquer cet évènement parce que ça démontre parfaitement que le patrimoine normand est inscrit dans la dynamique touristique.", indique Antoine Vernet, conservateur des musées de Bayeux.

Accompagnée par son mari Brian, Marie a pu visiter la tapisserie et elle se dit "vraiment heureuse, car j'adore l'histoire".

Un nombre de visiteurs constants

"15 millions, ce n'est pas un chiffre qui nous étonne puisque les trois musées de Bayeux (La tapisserie de Bayeux, le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie et le Musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard) reçoivent en moyenne 400 000 visiteurs par an.", rappelle Antoine Vernet. De plus, en cette année du 75e anniversaire, de nombreux visiteurs se pressent pour admirer la célèbre toile de 70 mètres retraçant l'épopée de Guillaume Le Conquérant. "Les chiffres de fréquentation sont totalement comparables à ceux du 70e."

Une toile qui n'a pas fini d'attirer les foules en Normandie, du moins jusqu'en 2022, avant son prêt à l'Angleterre. Une décision qui n'est pas encore certaine puisqu'il faudra attendre 2020 pour être sûr que l'œuvre pourra être transportée sans altérer sa conservation, comme l'explique Antoine Vernet, conservateur des musées de Bayeux :

