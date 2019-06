Un nouveau morceau pour le duo Slimane / Vitaa

Après "VersuS" le premier extrait de l'album du même nom de Slimane et Vitaa qui a cartonné et que vous avez découvert sur Tendance Ouest, le duo dévoile un nouveau morceau "Ça va, ça vient".

Aux crédits de ce nouveau morceau on retrouve John Mamann compositeur pour Johnny Hallyday mais aussi déjà pour Vitaa et Renaud Rebillaud (Gims, Black M ou Indochine).

Cet album est très attendu et il sortira le 23 août 2019, on pourrait même y retrouver Gims en guest ! Le duo Slimane / Vitaa a déjà révélé les dates de leur tournée commune qui passera par la Normandie : le 13 mars 2020 au Carré des Docks du Havre, le 14 mars 2020 à l'Anova d'Alençon et le 5 novembre 2020 au zénith de Caen.

En attendant découvrez ce nouveau morceau : "Ça va, ça vient"

