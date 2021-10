Qualifs pour l'Euro de hand: les Français finissent par une victoire

Les Bleus avaient assuré leur présence à l'Euro, qui aura lieu fin janvier en Autriche, en Norvège et en Suède, en allant écraser la Lituanie 37 à 17 jeudi.

Ils finississent à la première place avec cinq victoires et une défaite contre le Portugal, qui prend le deuxième ticket.

"On est en vacances, ça fait du bien! La saison a été très longue. Finir sur deux victoires où tout le monde a pu montrer ce qu'il valait c'est une réussite. On a été très appliqué. Collectivement on a été fort, même si on nous dira que l'opposition était faible", a commmenté au micro de beIn Sports l'arrière Nedim Remili, le meilleur buteur français (6 buts, tous en première période) avec l'ailier Valentin Porte.

Le sélectionneur Didier Dinart a fait tourner son effectif. Certains en ont profité pour se mettre en évidence, comme l'arrière Jean-Jacques Acquevillo, auteur de cinq buts pour sa deuxième sélection seulement, à 30 ans.

Le tirage au sort de l'Euro aura lieu le 28 juin.

