Ouistreham. [Photos] Calvados : la parade de l'Hermione vue du ciel

C'est un angle de vu original de la parade de L'Hermione que propose Cédric Saury, un habitant de Maltot, près de Caen (Calvados). Ce pilote amateur a embarqué ses beaux-parents à bord d'un ULM, mardi 14 mai 2019, pour aller photographier la frégate depuis le ciel.

L'Hermione était très attendue au niveau du pont de Pegasus. - Cédric Saury

"Je ne suis pas un fou de bateau, mais le matin même je me suis dit que ça pouvait être une belle occasion de pratiquer" raconte ce luthier de 41 ans, qui pilote ULM et avion adaptés, car il est paraplégique. "Nous sommes partis de Carpiquet. Nous avons été un peu secoués par le vent mais c'était vraiment sympa" poursuit ce membre de l'aéroclub de l'ASPTT Côte de Nacre et d'Handivol.

Le pilote de l'ULM a été surpris de voir l'Hermione tirer des coups de canon. - Cédric Saury

36 000 curieux en trois jours

"On a fait deux survols, dans un sens puis dans l'autre. À part des drones, nous étions les seuls en l'air" indique Cédric Saury, qui a pu découvrir également depuis les air un "75" géant, taillé dans les jardins du château de Bénouville, à l'occasion des commémorations du Débarquement.

Les jardins du château de Bénouville sont aux couleurs du 75e anniversaire du Débarquement. - Cédric Saury

L'Hermione est repartie vendredi 17 mai d'Ouistreham pour rejoindre Saint-Nazaire. Plus de 36 000 curieux sont venus l'admirer ou la visiter pendant trois jours, selon la municipalité.

L'Hermione est passée devant deux hauts lieux historiques, le château de Bénouville et Pegasus Bridge. - Cédric Saury

La frégate était suivie de près par des bateaux accompagnateurs et des curieux ! - Cédric Saury

Attention... - Cédric Saury

...passage... - Cédric Saury

...du pont ! - Cédric Saury

