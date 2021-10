Tour d'Italie: Ackermann de nouveau vainqueur

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a gardé le maillot rose de leader dans cette étape de 140 kilomètres dont les 9 derniers ont été neutralisés en raison des conditions météo.

Ackermann a devancé d'une demi-roue le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Emirates), trois jours après son premier succès.

Le Français Arnaud Démare a pris la troisième place de ce sprint sur une chaussée détrempée.

L'étape a été courue sous la pluie au long des 140 kilomètres. Le Belge Louis Vervaeke, rescapé d'une échappée lancée dès les premiers instants, a été repris à 23 kilomètres de l'arrivée.

Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), le genou gauche entaillé par sa chute de la veille, a renoncé à poursuivre le Giro après avoir fait un dernier essai au départ de Frascati.

Ackermann, qui participe à son premier Giro, est âgé de 25 ans. A Terracina (centre), il a enlevé son cinquième succès depuis le début de la saison.

Les temps pour le classement général ont été pris au premier passage sur la ligne d'arrivée, à 9,2 kilomètres de l'arrivée. La direction de course, en accord avec le jury des commissaires, a pris cette décision en tenant compte des conditions météo.

Jeudi, la 6e étape, la plus méridionale et l'une des plus longues de l'épreuve (238 km), relie Cassino à San Giovanni Rotondo, du Latium aux Pouilles en passant par la Campanie. Le parcours, ondulé mais roulant, se conclut par la montée de Coppa Casarinelle (15 km à 4,4 %), à 18 kilomètres de l'arrivée, et un final en faux-plat montant.

