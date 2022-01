7 plages du Calvados reçoivent le Pavillon Bleu 2012

Le Pavillon Bleu récompense et valorise chaque année les communes engagées dans une démarche d’excellence environnementale et répondant à des critères bien spécifiques en matière d’éducation à l’environnement, de gestion des déchets, de gestion de l’eau et d’éducation à l’environnement.

Dans le Calvados les lauréats 2012 sont les plages de Colleville-Montgomery, Courseulles-sur-Mer, Honfleur, Ouistreham Riva-Bella et le plan d’eau de Pont-l’Evêque. Les plages de Lion-sur-Mer et Merville-Franceville l'obtiennent pour la première fois.