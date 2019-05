Football (Ligue 2) : Cette fois, le HAC doit se faire une raison

Le match

Et dire que ça aurait pu être pire ! Les Ajacciens ont commencé par louper un penalty, frappé à côté par Armand, avant de concéder l'ouverture du score deux minutes plus tard sur une réalisation de Gory (1-0). Ils ont ensuite renversé la vapeur en deux temps trois mouvements (1-2, 38e), avant d'être rejoints en début de seconde période sur une nouvelle inspiration de Gory (2-2). Même en infériorité numérique après l'expulsion de Palmieri (80e), le Gazélec a continué à se montrer extrêmement dangereux sur la fin. Mais il a d'abord manqué de réussite sur la frappe de Pierazzi repoussée par le poteau (85e). Puis de lucidité sur une contre-attaque menée à trois contre un au bout du temps additionnel alors que les Havrais étaient partis à l'abordage pour tenter d'arracher un succès dont ils avaient impérativement besoin.

" Pas le moment de faire le bilan "

Avec ce nouveau match nul, le 15e de la saison, le HAC a encore cédé du terrain dans la course aux play-offs. Le voilà désormais relégué à cinq points du Paris FC, 4e, et à quatre de Lorient, 5e avec un match en moins (les Lorientais joueront à Niort lundi 6 mai 2019). Pour finir dans le Top 5, les Ciel et Marine devront donc gagner leurs deux derniers matchs (à Valenciennes et contre Lorient) mais aussi prier pour que leurs concurrents directs perdent les leurs. Alors oui, mathématiquement, le coup est encore jouable, mais il faudrait désormais bien plus qu'un miracle. L'heure ne serait-elle pas venue de se faire une raison ? " Non, non, non ", répond le coach Oswald Tanchot. " Evidemment, je ne suis pas complètement abruti. Je regarde les chiffres. Mais ne comptez pas sur moi pour changer de discours et dire que c'est fait quand ce n'est pas fait. Il reste encore deux matchs. Ce n'est pas le moment de faire le bilan. "

Les buts

19e : Ferhat centre en retrait pour Gory, dont la frappe de l'intérieur du pied droit trompe Oberhauser.

HAC - Gazélec : 1-0

31e : Thuram repousse la tentative de Roye. En embuscade, Armand égalise de la tête.

HAC - Gazélec : 1-1

38e : Marveaux arme une frappe sèche d'une vingtaine de mètres. Thuram laisse échapper le ballon.

HAC - Gazélec : 1-2

54e : Servi par Fontaine dans le dos de la défense ajaccienne, Gory ajuste Oberhauser d'un tir croisé.

HAC - Gazélec : 2-2

La fiche

Arbitre : M. Perreau Niel. Spectateurs : 6 603

Buts HAC : Gory (19e et 54e) ; Gazélec : Armand (31e), Marveaux (38e)

Avertissements HAC : Camara (15e), Yago (16e), Kadewere (55e) ; Gazélec : Palmieri (29e et 80e), Perquis (45e), C. Gomis (66e), Armand (88e)

Expulsion Gazélec : Palmiéri (80e)

HAC : Thuram – Bese, Bain, Camara, Bain, Yago (Youga, 88e) – Gueye (Assifuah, 77e), Fontaine – Ferhat, Bonnet (cap), Gory (Abdelli, 67e) – Kadewere. Ent : Oswald Tanchot

GAZELEC AJACCIO : Oberhauser - M. Ndoye, Guidi, Perquis, Palmieri – Pierazzi (cap), J. Marveaux - C. Gomis (G. Puel, 81e), Roye, Armand – Blayac (Jobello, 78e). Ent : Hervé Della Maggiore

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2, 15e journée) : Le Havre se fait un peu pardonner

Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

Football : Le HAC assure le service minimum face au Red Star

Ligue 2 : Nancy assomme le HAC

[Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux