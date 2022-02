Argentan. La quatrième Fête de la randonnée se prépare dans l'Orne

Vous êtes venus passer le week-end de Pâques en Normandie ? Vous allez être obligés de revenir le week-end suivant !… Dans l'Orne, samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, ce sera la quatrième Fête de la randonnée, avec pas moins de 49 randos, organisées pour découvrir les chemins creux et autres sentiers, du Perche au Bocage.

Développer le tourisme de randonnée

On a ni la mer ni la montagne, mais on est sûrement le département le plus " vert " de Normandie, explique Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne. La manifestation propose des parcours accessibles à tous (26 le samedi, 23 le dimanche) d'une heure à une demi-journée sur l'ensemble du territoire départemental. Ce sont les offices de tourisme ou des associations qui organisent localement l'accueil des participants. Certaines randos seront contées, d'autres seront guidées par des greeters.

Vélo entre Argentan et le Haras du Pin

Ces journées de la randonnée seront l'occasion de lancer une nouveauté : un itinéraire à vélo entre l'Office de tourisme d'Argentan, et le Haras National du Pin, par Sai et la forêt de Gouffern, avec allée forestière jusqu'au Pin au Haras. Avec prochainement la location de vélos à assistance électrique. Laurence Villedieu, responsable du service tourisme à Argentan-Intercom :

À l'occasion de la fête de la randonnée, une randonnée à cheval est organisée sur ce même itinéraire, entre Argentan et le Haras du Pin.

Le détail des 49 randonnées gratuites est à découvrir ici. Attention inscription indispensable.