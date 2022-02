Hors Normandie. Notre-Dame de Paris : comment faire un don ?

> Le site du Centre des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux a lancé à la mi-journée de ce 16 avril 2019 la plateforme Rebatirnotredamedeparis.fr dédiée à recueillir les dons. Les internautes peuvent contribuer aux réparations à partir de 30 euros et jusqu'à hauteur de 1.000 euros. Mais, ils peuvent aussi saisir un montant libre. À noter que le versement de dons, y compris dans le cas du projet de reconstruction de Notre-Dame de Paris, permet de bénéficier de réductions fiscales sur l'impôt sur le revenu, jusqu'à 66% de la somme versée, et ce dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour valider cette réduction d'impôt, il faut bien conserver le justificatif de versement remis par l'association. Par exemple, en versant 50 euros, on bénéficie d'une réduction de 33 euros.

> La fondation du patrimoine

Alors même que les flammes consumaient encore la charpente de Notre-Dame de Paris hier, la Fondation du patrimoine annonçait ouvrir une collecte nationale pour la reconstruction du monument le plus visité de la capitale. Effective depuis ce mardi 16 avril à 12h, à l'adresse Fondation-patrimoine.org, celle-ci s'élève déjà à plus de 3,3 millions d'euros.

> Une soirée spéciale sur France 2

France 2 a d'ores et déjà prévu une soirée musicale samedi 20 avril à 21h autour de Stéphane Bern, qui sera accompagné d'artistes et de journalistes de France 2. Tous en appelleront aux dons pour soutenir la reconstruction de l'édifice de l'île de la Cité, dans le cadre de la collecte "Rebâtir Notre-Dame de Paris", annoncée par Emmanuel Macron hier.

> Assister à la "Cinéscénie" au Puy du Fou le 7 juin

Le Puy du Fou organisera le vendredi 7 juin prochain, à 22h30, une représentation de son célèbre spectacle qui s'étire sur 23 hectares. L'ensemble des gains engrangés par la représentation sera intégralement reversé à la souscription nationale. L'ouverture des réservations aura lieu mercredi 17 avril par téléphone (0 820 09 10 10) et par Internet dès le 18 avril, à l'adresse Puydufou.com.

> Une médaille de la Monnaie de Paris pour les 850 ans de la cathédrale

La Monnaie de Paris a annoncé rééditer une médaille qu'elle avait frappée en 2013 à l'occasion des 850 ans de la cathédrale. Fabriquée en bronze argenté, elle présente la façade sud du monument, le côté où l'on aperçoit facilement la flèche prise par les flammes lors de l'incendie. Sur le revers est présentée la célèbre rosace de la face nord de la cathédrale. Reste à connaître les modalités de cette vente, notamment la date de lancement et le prix. En 2013, lors du lancement de cette médaille commémorative, la Monnaie de Paris avait également frappé des pièces en argent et en or d'une valeur faciale comprise entre 5 et 5.000 euros.

