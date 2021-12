Des bijoux gourmands à consommer sans modération

Il ne faut pas s’y méprendre. Ce n’est pas parce que de petits réglisses font office de bagues, ou que d’alléchants macarons pendent au bout d’une boucle d’oreille, qu’il faut se laisser tenter par la gourmandise. Elodie Bignon, 24 ans, laisse parler son imaginaire depuis huit ans pour composer des centaines de bijoux gourmands.



Vive l’artisanat

"Tous sont fabriqués avec de la pâte fimo. Le plus dur à reproduire, c’est l’aspect de la crème !" Sa passion a pris une tout autre tournure l’été dernier. Animatrice dans le milieu de la petite enfance, elle a lancé son entreprise pour "booster" son activité, elle qui rêve un jour d’ouvrir sa "propre boutique".

Ses créations accessibles dès 3€ continuent de remporter un franc succès auprès d’un public qui n’a aucun complexe à les savourer. "Les adolescentes aiment plus les couleurs vives, alors que les autres femmes optent plus pour du beige, du marron ou du noir", assure-t-elle.