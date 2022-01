Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 18 mars

Bélier

Évitez les conflits. Carburant néfaste qui comme toute guerre, chose atroce, finit toujours mal. Mieux vaut esquisser parfois.

Taureau

Vous avez décidé de rester positif en toutes circonstances. Peu importent les éléments et même si parfois l'heure est grave.

Gémeaux

Vous vous sentez désaccordé comme un mauvais piano mais le cadre est en métal. L'harmonie revient dans les jours qui viennent grâce au soleil, Mercure et la force qui vous caractérise.

Cancer

Le domaine affectif vous préoccupe singulièrement. La peur d'être abandonné reflète l'immensité de votre manque de confiance en soi.

Lion

Après une période de fatigue, regardez sous la cendre le feu n'est pas éteint. Une énergie grâce à un effet levier de mars vous remet sur les rails.

Vierge

Vous êtes un observateur redoutable, le moindre détail qui cloche fait basculer votre jugement et le verdict est fatal.

Balance

L'envie de paresser et disparaître pour " buller " quelques heures vous fascine. Ce sentiment de honte dans la dissimulation dope le plaisir incontestablement.

Scorpion

Tout pour la musique et les arts en général. Vous êtes en quête d'esthétique et d'harmonie. Votre esprit palpite pour l'art et la beauté.

Sagittaire

" Juste une minute " pourrait être la virgule sonore de la journée. Rattraper le temps dit perdu vous met en accélération continuelle.

Capricorne

Une journée de vague à l'âme. Rien n'est ni contraint, ni forcé. Demain sera plus faste. Rappelez-vous que l'ennui contribue à la richesse de l'imagination.

Verseau

Journée ensoleillée par le plaisir de partager un moment ou une vie avec l'élu de votre cœur et le constat de la qualité des fondations déjà robustes.

Poissons

Début de semaine assez particulier qui vous pousse à puiser au fond de vous-même le meilleur au service des autres. Journée aux bonnes actions à votre bon cœur.