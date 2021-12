En Avril des touristes rares en Manche, la faute à la météo !

La fréquentation touristique décevante dans la Manche en Avril !

En cause bien sûr la météo, fraîche et pluvieuse, et le 1er tour de l’élection présidentielle ! La clientèle est restée principalement française, le nombre de hollandais a chuté, contrairement à la clientèle britannique qui a doublé.

Des touristes en moins, mais des sites tirent leur épingle du jeu et sont des éléments moteurs pour la fréquentation. L’exposition « Titanic, retour à Cherbourg » à la Cité de La Mer de Cherbourg, , ouverte le 6 avril, a permis de tripler la fréquentation par rapport à avril 2011.

Les professionnels attendent beaucoup de ce mois de Mai. Le calendrier est bien plus favorable que l’an passé, avec des ponts potentiels sur 4 week-ends sur 5 alors que l’an passé il n’y en avait aucun !