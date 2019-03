La Chiffo Bis : Une nouvelle boutique solidaire à Hérouville-saint-Clair

Voilà 25 ans que la Chiffo vient en aide aux travailleurs en réinsertion. Cette boutique solidaire basée à Caen s'étend aujourd'hui avec un second point de vente au centre commercial d'Hérouville-saint-Clair.

Dans cette boutique, le système est simple : on collecte, on redonne vie et on met en vente à prix réduit. Textiles, livres ou encore meuble. La chiffo a fait fleurir des bornes de collecte un peu partout sur l'agglomération caennaise mai il est également possible d'utiliser le système de collecte de la Chiffo en signalant son besoin. Des membres de l'organisation assurent alors gratuitement la collecte à votre domicile.

En boutique, les salariés ne sont que des travailleurs en réinsertion visés par un programme spécifique de Pôle Emploi. XX personnes sont actuellement concernées par ce programme dans le but de retrouver un emploi pérenne.

Christine Juillet, directrice de la Chiffo s'est confiée sur cette nouvelle boutique.

À noter que le 21 mars, un défilé sera organisé au Centre Commercial des Rives de l'Orne avec les vêtements vendus au sein des boutiques Chiffo.