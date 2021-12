Rouen. Seine-Maritime : déjà condamné pour meurtre, sa peine est allongée pour avoir brisé le box du tribunal

Déjà incarcéré puisque condamné aux Assises de Rouen (Seine-Maritime) à une peine de 20 années de détention pour meurtre, c'est au cours de l'audience qui a vu Yagouba Sall, 39 ans, sanctionné de cette lourde peine le 17 décembre 2014 qu'il se rend coupable d'un geste qu'il n'a pu contrôler, en brisant de rage et d'un violent coup de poing la vitre du box dans lequel il comparaissait. Dans l'action, son avocate reçoit les éclats de verre qui ne la blessent heureusement pas. Elle ne portera pas plainte pour ce geste d'énervement. C'est pour ce délit qu'il comparait à l'audience du mardi 26 février 2019. Trois condamnations figurent déjà à son casier judiciaire pour violences et meurtre.

Un avenir carcéral assuré

Entendu par les policiers à l'issue de l'audience qui le condamnait, il dit ne pas avoir voulu provoquer la Cour mais s'était énervé et reconnaît avoir été insultant à l'annonce de sa peine qu'il conteste pour sa durée, et aux paroles du juge qui lui demandait de quitter le box après l'énoncé du verdict. On peut tout au plus reconnaître les excuses qu'il a formulées à l'encontre de son avocate qu'il a failli blesser, mais on note sa mauvaise humeur verbalement très appuyée quant à la peine de prison ferme requise par le procureur de la République qui constate : "les faits sont simples et avérés". À la barre, il persiste à dire : "mon geste ne mérite pas ça". Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne, compte tenu de ses antécédents judiciaires, à une peine de deux mois de prison ferme.