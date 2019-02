Après la clôture des cahiers de doléances dans les mairies, le Grand débat national s'installe dans la gare SNCF de Rouen (Seine-Maritime). Un stand de proximité a pris place du jeudi 28 février au vendredi 1er mars 2019. Chaque département accueille un de ces stands soit dans une gare soit dans un bureau de Poste.

Une démarche "proactive"

Il s'agit de "donner des informations sur le Grand débat et de récolter leurs observations, leurs contributions, indique Yvan Cordier, le référent du Grand débat national en Seine-Maritime C'est une démarche plus proactive, à destination des citoyens." Dans ce stand, les passants peuvent trouver de la documentation sur les quatre grandes thématiques du Grand débat, mais aussi répondre à un questionnaire.

Ce sont deux étudiants de Sciences Po qui sont chargés d'animer ce stand : Paul le Helloco, élève sur le campus du Havre et Lucas Poirier, élève de l'école à Nancy. "On discute avec les gens tout en gardant de la neutralité parce qu'on n'est pas là pour donner nos opinions", explique Paul le Helloco.

Aller vers les jeunes

Si le gouvernement a choisi des étudiants, c'est notamment pour amener des jeunes vers le Grand débat. "On a constaté que, lors des réunions en mairie, il y avait plutôt parfois des personnes retraitées ou seniors, poursuit Yvan Cordier. Et c'est une des priorités du Grand débat de s'adresser aux jeunes."

Ce sont deux étudiants qui sont chargés d'animer le stand. - Amaury Tremblay

Lucas Poirier a déjà animé le stand de proximité dans la gare d'Évreux et il note, par ailleurs, plus de passage à Rouen : "Il y a plus d'activités et plus de gens, on profite des retards de train pour une fois", plaisante-t-il.

Prochain rendez-vous pour le Grand débat, outre les réunions publiques qui se poursuivent, l'organisation d'une réunion régionale les 15 et 16 mars à la Halle aux toiles à Rouen. Une centaine de citoyens, tirés aux sorts, travailleront, avec des "représentants des corps intermédiaires", sur différentes questions du Grand débat.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :