Handball (Proligue) : Caen aura tenu bon une période à Chartres

Le match.

Le petit poucet contre le mastodonte de Proligue, c'est ce à quoi ressemblait cette 17e journée de championnat, vendredi 22 février 2019. N'ayant plus rien à perdre ou plutôt tout à gagner, le Caen handball (Calvados) se déplaçait sans son gardien Arsenic, ni son maître à jouer Garcia, ni Van Cauwenberghe et Vujovic. Pour autant, il prenait le match par le bon bout.

Corneil ouvrait la marque puis Caen venait même étonnamment prendre l'avantage face au leader par le biais de Rosier (4-6, 8'). S'en suit ensuite un 4-0 en faveur les locaux mais les Vikings ne paniquent pas. Sur la même longueur d'onde que la dernière copie contre Vernon, les Caennais sont privés de leurs ailes mais la base arrière réagit bien à l'image de Sacko et Corneil qui inscrivent huit buts à eux deux dans le premier acte. Surprise de la soirée, Caen parvient même à prendre les reines à la pause (14-15, 30').

Caen aux devants à la pause

D'entrée de seconde période, Caen continue d'y croire bien que Molinie permette aux Chartrains de reprendre la main (19-18, 35'). En revanche, l'exclusion temporaire de Creteau ajoutée à celle de Rosier deux minutes plus tard déstabilise totalement les Normands. Le leader de Proligue en profite pour prendre son premier envol (23-17, 40') quand les Vikings, de leur côté, n'y arrivent plus à raison de plusieurs pertes de balles, de tirs contrés ou non cadrés. La partie s'accélère à raison de trois réalisations sur coup d'envoi rapide et les Calvadosiens ne lâchent rien, comme à l'habitude. Mais l'écart est fait et la hiérarchie est logiquement respectée malgré cinq dernières minutes très pauvres (33-27). Avec ce nouveau succès, Chartres poursuit sa route vers la montée en Starligue tandis que Caen, à l'inverse, glisse de plus en plus vers la relégation.

La fiche.

Mi-temps : 14-15 / Score final : 33-27 / Arbitres : D. Blanchet & M. Fitoussi.

Chartres : N'Diaye, Feutrier 2, Molinie 4, Kieffer, Kudinov 4, Onufriyenko 7, Cham 1, Benezit 3, Ben ali 9, Petiot, Roche 2, Mikita, Tchitombi 1. GB : Grahovac 7/23 arrêts, Candeias 6/17 arrêts. Entr : P.Delarue.

Caen : Rosier 4, Pleta 4, Allais 1, Langevin 5, Creteau, Roopinia, Sacko 4, Bouclet, Rossi 2, Corneil 7. GB : Breton 1/6 arrêts, Jacoby-Koaly 8/36 arrêts. Entr : P.Breysacher.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Handball (Proligue) : Vernon remporte le derby et envoie Caen dans les bas-fonds