Ligue 1: Lille, inefficace, accroché à Strasbourg

Le dauphin du Paris SG, qui avait ouvert le score par Jonathan Ikoné juste avant la mi-temps (42e), a gaspillé plusieurs occasions et s'est fait reprendre par de valeureux Strasbourgeois, qui ont égalisé par Anthony Gonçalves (68e).

Une semaine après avoir été accroché à domicile par Montpellier (0-0), le Losc a ainsi manqué l'opportunité de mettre la pression sur son premier poursuivant, Lyon, qui clôturera la journée à Monaco dimanche.

Après ce sixième nul de la saison, les Dogues totalisent 51 points et ne comptent plus que cinq longueurs d'avance sur l'OL, qui pourrait se rapprocher grandement en cas de succès sur le Rocher.

Le Racing, qui n'avait pris qu'un point sur les trois dernières rencontres, s'est rassuré en livrant une prestation solide et remonte provisoirement à la huitième place avec 37 unités au compteur.

Après un début de match équilibré, le Losc prend les choses en mains et multiplie les offensives.

Le gardien alsacien Matz Sels voit alors déferler de multiples vagues jaunes et doit s'employer pour repousser deux frappes de Rafael Leao (21e) et Nicolas Pépé (22e). Et quand il semble battu, le meilleur buteur lillois tire juste à côté (31e).

Le portier strasbourgeois ne peut en revanche rien sur la frappe d'Ikoné, qui marque avec l'aide du poteau sur un bon service de Leao (0-1, 43e). L'ancien Montpelliérain, auteur de trois passes décisives depuis le début de l'année 2019, n'avait plus marqué depuis cinq mois.

Le Racing, qui avait bien débuté, s'est petit à petit recroquevillé face à la supériorité technique des Lillois et n'a quasiment jamais inquiété la défense nordiste en première période, hormis sur une tête de Ludovic Ajorque non cadrée (32e).

Après la pause, les Dogues continuent de confisquer le ballon face à un RCSA qui ne se livre pas mais qui joue quand même à fond ses quelques situations offensives.

Sur l'une d'elles, Gonçalves bénéficie d'un contre favorable et fusille à bout portant un Mike Maignan impuissant (1-1, 68e).

Les Strasbourgeois punissent ainsi des Lillois inefficaces, à l'image de Pépé, qui tergiverse et manque son duel avec Sels (56e), lequel se détend bien pour repousser une frappe tendue de Jonathan Bamba peu après(60e).

La fin de match est beaucoup moins animée entre des Lillois refroidis par l'égalisation et des Strasbourgeois pas mécontents de marquer encore un point face au dauphin du leader, comme à l'aller (0-0).

