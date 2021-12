E-tremplin : Alex Cloutier and The Experiencers remporte le Prix Spécial

"Ce tremplin est une occasion exceptionnelle de faire écouter et valoriser notre musique devant un bon nombre de personnes. Notre motivation est de faire plaisir à tous ceux qui nous écoutent, donc ce tremplin serait pour nous une très bonne opportunité"...

Alex Cloutier and the Experiencers viennent de Caen et ont déjà une belle connaissance de la scène à travers des lives comme la première partie de Michael Gregorio au Zénith de Caen, et plusieurs fêtes de la Musique à Caen...

Ils obtiennent donc leur place en première partie de Mickael Miro au Festival Ecoute s'il pleut le 16 Juin prochain.