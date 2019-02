Seine-Maritime : un pompier au repos sauve un homme de la noyade

Tendance Ouest a écrit :

Levée de l'interdiction de circulation sur l'A28 pour les poids lourds

En raison de la neige et du verglas, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes avaient interdiction de circuler sur l'A28 entre Neufchatel-en-Bray et Abbeville à partir de 17 heures jeudi 31 janvier 2019. Cette interdiction a été levée vendredi 1er février, indique la gendarmerie de Seine-Maritime. En revanche, ces poids lourds ont toujours interdiction de dépasser et sont toujours limités à 80 km/h.

Le 01/02/2019