Fin de campagne pour le 1er tour de la présidentielle

C’ est la fin ce vendredi soir de la campagne pour le premier tour de l’élection présidentielle. Plus de meeting, plus de sondages, plus de petites phrases ou déclaration. La campagne se met en mode pause ! Les électeurs vont pouvoir choisir librement dimanche, l’un des 10 candidats en course. Au final il en restera deux !

Soirée électorale dimanche sur Tendance Ouest et tendanceouest.com en partenariat avec La Manche Libre, dès 19h, estimations, résultats, commentaires et analyses tout au long de la soirée, pour décrypter ce vote pour le premier tour.

Pour rappel, en Basse Normandie, au 1er tour en 2007, Nicolas Sarkozy avait rassemblé 31 % des suffrages, devant Ségolène Royale, 23 % pour un taux d’abstention frôlant les 14 % . Au second tour, l’actuel président avait rassemblé 54 % des voix !

Et dans les communes, ce sont les derniers préparatifs pour aménager les isoloirs, préparer les bulletins de vote, vérifier les listes électorales, pointer les procurations, que ce soit, dans les grandes villes ou les plus petites communes, comme à Bresolettes, dans l’Orne, 24 habitants, dans la Manche, à Reigneville Bocage 28 habitants, ou à Malloué dans le Calvados, ici il y a 30 habitants !