Avion d'Emiliano Sala : le point sur les recherches en mer

C'est vers 20h20, heure locale, que les garde-côtes de Guernesey ont été alertés, lundi 21 janvier 2019 : un petit avion de tourisme est sorti des radars du contrôle aérien, à environ 15 miles (24 kilomètres) au nord de l'île anglo-normande. Le PA 46 Malibu était en route de Nantes à Cardiff (Pays de Galles), où il était attendu vers 21 heures. Selon la police de Guernesey, deux personnes se trouvaient à bord, dont le footballeur Emiliano Sala, selon des sources policières citées par l'AFP.

• À lire aussi. L'avion de l'ancien joueur de Caen Emiliano Sala porté disparu



Une opération de recherche est alors lancée, à l'aide des canots de sauvetage de St Peter Port (Jersey) et Aurigny. Ils sont appuyés par deux hélicoptères. Les recherches ont été interrompues vers deux heures du matin en raison de la force des vents, de la dégradation de la mer et de la réduction de la visibilité.

"Aucune trace de l'avion manquant n'avait alors été trouvée" indiquait à 9 heures ce mardi la police de Guernesey. Elle ajoute que l'appareil volait à 5 000 pieds. "L'avion, au passage de Guernesey a demandé une descente. Les contrôleurs aériens de Jersey ont perdu le contact alors qu'il volait à 2300 pieds".

Mardi à 8 heures, un hélicoptère anglo-normand et l'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale, basé à Maupertus (Manche), ont repris les recherches dans la zone où pourrait avoir atterri l'avion. À 10h20, ils étaient appuyés par deux avions et un bateau.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y