Explosion à Paris: 12 blessés graves dont 5 avec un pronostic vital engagé

"Douze personnes sont en urgence absolue, dont trois sapeurs-pompiers, et 24 personnes sont dans un état plus léger. Parmi les 12 personnes (en urgence absolue), le pronostic vital est engagé pour deux pompiers et trois personnes civiles", a déclaré à la presse sur place le commandant Eric Moulin, des sapeurs-pompiers de Paris.

"L'un des pompiers a été enseveli plusieurs minutes. L'onde de choc s'est propagée dans les quatre rues adjacentes sur environ 100 m. Nous investissons tous les lieux pour voir s'il y a d'autres victimes", a-t-il ajouté.

"A ce stade nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une origine accidentelle, (ce) serait une fuite de gaz", a de son côté déclaré le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, également sur place.

"Il y a d'abord une fuite de gaz, puis l'arrivée des pompiers suivie d'une explosion ayant provoqué l'incendie", a-t-il relaté.

