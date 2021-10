Hors Normandie. Tendance Confidences avec des vœux de sens et de santé !

La fondatrice de la revue "Sens & santé", Elisabeth Marshall, est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois pour l'émission Tendance Confidences.

Elisabeth Marshall Impossible de lire le son.

Elisabeth Marshall Impossible de lire le son.

Tous les trois mois, Sens & santé vous accompagne vers un mode de vie en accord avec les attentes d'aujourd'hui : choisir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique, être à l'écoute de ses émotions et du sens de la vie, de ses rythmes biologiques et de ses besoins…

À travers 100 pages de conseils de praticiens et experts, d'enquêtes et témoignages de vie, Sens & santé vous aide à prendre soin de vous et de vos proches, à respecter la nature et vos rythmes biologiques, à concilier médecine conventionnelle et méthodes alternatives.

Découvrez la santé avec une approche globale où la science, les thérapies complémentaires et l'humain ont toute leur place.

Dans chaque numéro, retrouvez :

– Le dossier principal

Un dossier thématique de 30 pages, réalisé avec des médecins, des chercheurs et des praticiens de la santé met en avant une problématique de santé contemporaine et des pratiques préventives.

Une vision de la santé qui prend en compte le corps et l'esprit pour prévenir ou mieux prendre soin de nous.

– Le cahier " Découvertes corps et nature "

Découvrez d'autres façons d'aborder le soin et la santé en s'ouvrant aux médecines d'ailleurs, comment relier le soin de l'humain au soin de la planète à travers des voyages, des expériences et des rencontres de témoins, et des pratiques confirmées comme le yoga.

– Le cahier " Neurosciences et psychologie "

En partenariat avec l'université de Berkeley, ce cahier vous explique comment les neurosciences et la psychologie nous aident à mieux vivre. Des articles qui allient l'enquête journalistique et les exercices pratiques pour mieux ancrer de nouvelles habitudes dans notre quotidien, de la psychologie positive, de la méditation et la pleine présence ou des neurosciences affectives et sociales.

– Le cahier " Nutrition et énergies des saisons "

Retrouvez des conseils pour organiser son alimentation au quotidien dans le respect des saisons, avec nos enquêtes sur le bien manger, les vertus expérimentées des plantes et huiles essentielles, à travers les recettes et les bonnes pratiques de nos chroniqueurs : le Dr Jean-Christophe Charrié, la pharmacienne aromathérapeute Françoise Couic Marinier.

L'émission tendance confidences est diffusée sur Tendance Ouest chaque Dimanche de 8h40 à 9 heures.