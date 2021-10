insolite. Run and visit : à la découverte de Rouen gallo-romaine

Inauguré au printemps 2018, le concept du Run and visit à Rouen (Seine-Maritime) est une exclusivité de la salle de sport Planète bien-être. C'est Laurence Catel qui anime ces sorties culturelles et sportives en marche rapide ou en jogging sur des thématiques très variées : une autre façon de découvrir la ville.

Comment est né le concept de Run and visit ?

"C'est un concept qui existait déjà à Paris et que nous avons décidé de développer à Rouen en avril dernier. Au début nous proposions une à deux visites par mois, mais depuis août nous sommes rattachés à l'office de tourisme et cela nous permet de proposer jusqu'à quatre visites par mois sur des thèmes tels que la mythologie grecque, Rouen ville drapière, les légendes rouennaises, crimes et châtiments pour Halloween, Noël à Rouen ou encore les Vikings. Je travaille actuellement sur de nombreux autres sujets pour décliner le concept avec l'ambition d'avoir couvert 20 thématiques différentes fin 2019."

De quoi s'agit-il ?

"C'est une nouvelle façon d'aborder le patrimoine rouennais. Il s'agit d'une visite commentée mais c'est aussi parfois un peu un jeu de piste. Je souhaite que les participants ne soient pas seulement spectateurs mais aussi acteurs. Nous limitons le nombre de participants à 20 personnes et il faut avoir 16 ans minimum pour participer et être en bonne condition physique. En fait, chaque thématique est déclinée en deux visites à deux dates différentes, l'une en marche rapide, l'autre en jogging : les participants peuvent choisir l'activité qui leur correspond le mieux. Nous parcourons en moyenne 7 km au départ de la salle et la visite d'1h30 est ponctuée d'étapes au cours desquelles je commente les monuments en lien avec le sujet."

Quelles sont vos compétences en termes de guidage ?

"Je ne prétends pas être guide mais je souhaite surtout partager ma passion pour cette belle ville qu'est Rouen. En fait j'ai un double cursus : je suis à la fois titulaire d'un brevet d'état d'éducateur sportif mais aussi d'un DEA en socio-linguistique urbaine et j'ai fait des études en lettres classiques et en archéologie gallo-romaine. Je me documente énormément pour concevoir chaque visite. Ce qui m'importe c'est de mettre en avant le patrimoine de Rouen, d'inciter les gens à aborder la culture par un biais nouveau et d'encourager leur curiosité."

Quels sont les lieux que vous visiterez afin d'évoquer le Rouen gallo-romain ?

"C'est un circuit construit en 17 étapes. Il y a des vestiges visibles comme la fontaine de la place de la Pucelle et les restes des remparts et d'autres souvenirs du passé qui sont invisibles : nous irons notamment à l'emplacement des thermes et du forum ainsi que de l'amphithéâtre. J'évoquerai aussi les traditions druidiques dans le jardin de l'hôtel de ville, et l'origine du nom de la ville devant le restaurant Rotomagus. Enfin, j'aime aussi mettre un pied dans les musées de la ville quand le sujet s'y prête : cela permet d'inciter aussi les participants à revenir. Nous passerons donc par le musée des beaux-arts, ce sera l'occasion de parler de la condition de la femme à l'époque romaine !"

Samedi 12 janvier 2019 à 9h30 (marche rapide), mercredi 23 janvier à 9h15 (footing) départ Planète bien-être, 13 rue Racine à Rouen. 5€. Tél. 02 35 88 09 98