Rugby: la Fédération et la Ligue proposent d'abaisser le plaquage au niveau de la ceinture

Les deux institutions souhaitent également interdire le plaquage à deux joueurs et pénaliser plus durement celui tête contre tête. "Nous avons d'ailleurs proposé à World Rugby d'expérimenter ces nouvelles règles sur nos compétitions amateurs", a précisé Laporte dans un communiqué commun publié par la Fédération, la Ligue et World Rugby.

