Mondial-2023 de rugby: la France organisera la deuxième Coupe du monde de son histoire

La France organisera la Coupe du monde de rugby en 2023, pour la deuxième fois de son histoire après 2007, a annoncé mercredi World Rugby.

Elle a été choisie à Londres au détriment de l'Irlande et l'Afrique du Sud, les autres pays candidats. L'Afrique du Sud avait pourtant été recommandée le 31 octobre par World Rugby après être arrivée en tête d'un rapport d'évaluation.

La France est arrivée première aux deux tours du scrutin: elle a récolté 18 voix au premier (contre 13 pour l'Afrique du Sud et 8 pour l'Irlande), et 24 au second, contre 15 pour l'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud avait déjà organisé la compétition en 1995, l'Irlande jamais.

"Je suis fier. Merci à World Rugby qui a fait beaucoup, même s'il y a eu des incompréhensions", a déclaré le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, à Londres.

La France, comme l'Irlande, avait critiqué avec véhémence le rapport d'évaluation publié le 31 octobre.

"Nous avons un dossier qui a été solide, nous ferons de notre mieux et je peux vous garantir que ce sera une Coupe du monde réussie", a-t-il ajouté, devant notamment le directeur de France-2023, Claude Atcher, en larmes, ou les anciens internationaux Frédéric Michalak et Sébastien Chabal.

"Ils l'ont déjà accueillie, donc ce sera un réussite. Cela a été un long processus, pour la première fois nous avons rendu les résultats de ce processus publics", a de son côté déclaré l'Anglais Bill Beaumont, président de World Rugby.

A LIRE AUSSI.

Mondial-2023 de rugby: après une intense campagne, le grand jour est arrivé

Mondial-2023 de rugby: combatif devant les députés, Laporte ne fait pas taire les critiques

Mondial-2023: la candidature française "a marqué les esprits" selon Laporte

Rugby: soupçonné de favoritisme, Laporte renonce à un contrat controversé avec Altrad

Rugby Féminin. Le carnet de voyage de l'Ovalie Caennaise