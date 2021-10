vacances de noël. Caen : un atelier et deux expositions au Pavillon

Pendant les vacances, le Pavillon à Caen (Calvados) propose deux expositions et un atelier famille. La première exposition se nomme "Petites combines et bons tuyaux". Ici, vous retrouverez photos et maquettes d'un concours d'idées du CAUE, Conseil Architecture Urbanisme Envi Association de la Sarthe sur le thème "Une architecture de détournement pour sa micro-entreprise".

Raconter la ville et recycler

La deuxième exposition porte le nom de "Adrien Boyer. Photographies, propositions caennaises". Ici, les photographies de l'artiste racontent la ville de Caen par le prisme de ses espaces du quotidien. Par ailleurs, le Pavillon propose un atelier famille "A vos marques, prêts, maquettez !". Vous pourrez inventer une micro-architecture en utilisant les matériaux de leur recyclerie.

Pratique. Accès aux expositions selon horaires d'ouverture du Pavillon. Atelier famille les 3, 4 et 5 janvier de 15 à 18 heures.