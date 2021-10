Angerville-l'Orcher. Ce dimanche, prenez part à la course aux cadeaux du domaine des Hellandes

Un évènement pour tous les enfants qui n'en peuvent plus d'attendre le père Noël ! La course aux cadeaux du domaine des Hellandes se tient ce dimanche 16 décembre. Pleins de jolis lots sont à remporter : des colonies de vacances, des places de cinéma, des jeux de société, des stages de poneys, des chocolats… Vos petites têtes blondes vont être gâtées !

Au programme de la journée : un rallye photo dans le domaine, une photo avec le père Noël, une chasse aux cadeaux dans la forêt magique, des structures gonflables…

Écoutez Gwendoline Le Buan qui nous en dit plus sur l'évènement :

La course aux cadeaux d'Angerville-l'orcher Impossible de lire le son.

L'évènement est accessible aux enfants âgés de 3 à 14 ans. Le tarif d'inscriptions est de 12€, c'est gratuit pour les accompagnateurs. La course aux cadeaux sera divisée en deux sessions une entre 10h et 12h et la seconde entre 14h et 16h. Toutes les infos sur la page Facebook de l'évènement.