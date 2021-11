Le message de Pâques de Mgr Habert

"La fête de Pâques demeure pour les chrétiens le centre incontournable de notre foi.

Depuis 2000 ans nous fêtons, en ces jours, l’évènement que nous considérons comme le plus exceptionnel de l’histoire de l’humanité : Jésus Christ était mort, il est vivant.

Cette bonne nouvelle, bien loin de nous éloigner des réalités de notre vie humaine, nous y renvoie au contraire avec force. C’est en son nom que depuis 2000 ans des hommes et des femmes de toute culture, de tout pays et de toute origine ont fondé leur espérance.

Ils y ont puisé la force de vivre plus humainement et plus solidairement.

Le temps de crise dans lequel nous sommes est bien sûr à envisager au plan économique, social… les analyses ne manquent pas sur ce sujet.

Mais la crise que nous traversons est aussi une crise morale, une crise de sens, une crise qui nous invite à un passage.

Passage, c’est précisément le sens du mot Pâques : passage de la mort à la vie, passage de la haine à l’amour.

Voilà la bonne nouvelle que nous vous partageons en ce temps de Pâques".