Caen. [Dossier] A quoi servent vos étrennes ?

Ils sont peut-être déjà passés chez vous ! Pompiers et facteurs entament leur tournée pour distribuer des calendriers. Du côté des soldats du feu, chaque amicale assure l'impression et la distribution du sien. "Certaines les financent avec de la publicité, d'autres par les dons", explique le capitaine Patrick Blanchet, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Si cela n'a rien d'obligatoire, il est de coutume de donner des étrennes en contrepartie du calendrier. "En moyenne, dans les zones rurales, les gens donnent entre 10 et 15 euros. Dans les grandes villes, c'est souvent inférieur à 10 euros", détaille Patrick Blanchet.

Pour les orphelins

À quoi sert cet argent ? Une partie remonte à l'Union départementale, puis à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Elle sert notamment à financer l'Œuvre des pupilles, pour les orphelins des sapeurs-pompiers. Le reste est utilisé pour la vie quotidienne du centre de secours, pour organiser des événements ou des festivités par exemple. À Caen, les pompiers ont également décidé de reverser une partie de l'argent pour les enfants hospitalisés au CHU. À noter que les pompiers, pour la grande majorité, se présentent en tenue professionnelle à votre domicile et vous remettent un reçu. Leur tournée permet également d'échanger avec les personnes isolées, et renforce leur connaissance du secteur, pour repérer les points d'eau, par exemple.

Les pompiers de Caen et la 501st French Garrison, une association de fans costumés de Star Wars, ont posé ensemble pour leur calendrier 2019.

Autre profession, autre organisation : pour l'almanach du facteur, La Poste ne pilote pas du tout la distribution de calendriers. "Il s'agit d'une initiative personnelle des facteurs, qui achètent les calendriers avec leur propre argent", explique Christophe Rault, président d'Oberthur, l'un des quatre fournisseurs. Les facteurs sont tenus de distribuer les calendriers en dehors de leurs heures de travail. Les étrennes sont légèrement inférieures à celles des pompiers, puisque les dons varient entre huit et 10 euros, selon Christophe Rault. "Le montant ne change pas, mais le nombre de calendriers distribués est en légère baisse, puisque La Poste diminue ses effectifs", confie-t-il.

Un treizième mois pour les facteurs

"Les facteurs gardent pour eux les étrennes. Pour certains facteurs, cela peut représenter jusqu'à un ou deux mois de salaire." Pour l'utilisation sans contrepartie de son logo, La Poste demande tout de même aux fournisseurs de respecter quelques règles : publicité et prosélytisme religieux ou politique sont interdits, et le calendrier ne doit pas choquer les bonnes mœurs.

Un almanach du facteur 2019 consacré à Johnny Hallyday ? C'est possible ! - Oberthur

Pompiers et facteurs sont en théorie les seuls à pouvoir se rendre chez vous pour distribuer leur calendrier, mais quelques professions peuvent bénéficier d'autorisations ponctuelles selon les communes. Attention, la communauté urbaine Caen la Mer interdit aux éboueurs de démarcher les particuliers, car des calendriers de collecte sont distribués à titre gratuit via un prestataire. Méfiez-vous des faux agents !