Tour Normandie: Quelle Semaine !!!!

A l'orée de cette ultime étape, on savait le tour de Normandie joué, c'est d'ailleurs une journée plutôt tranquille à laquelle on a pu assister, ce dimanche, entre Bagnoles et Caen. une échappée qui part et un peloton qui contrôle jusqu'à l'arrivée sur Caen. Puis un sprint massif, réglé au boyau par le coureur de l'équipe Aubert 93 Benoît Drujon.

Au terme des 137 derniers kilomètres de ce 32ème tour de Normandie, c'est donc Jérôme Cousin qui s'impose dans cette épreuve. Lui et son équipe ont réalisé la course quasi parfaite. Une échappée de 150 "bornes" mardi puis un travail de titan pour emmener le maillot jaune à Caen.

Que dire aussi de la formation Bretagne Schuller. Emmenée par le meilleur jeune de cette 32ème édition, Johan Le Bon, Les hommes de Roger Tréhin terminent également, premiers du classement par équipe. Une belle récompense pour cette formation animatrice pendant la semaine et victorieuse à villers Bocage.

Et puis, l'autre animateur de cette semaine aura été le soleil. Présent du premier au dernier kilomètre, il a éclairé ce 32ème tour de Normandie...

Vivement l'année Prochaine...

Découvrez ici:

La réaction de Jérôme Cousin.

Le classement de la dernière étape et le classement général final.

Les photos de cette dernière étape (crédits photos: David Allais/Tour de Normandie)