Bonne table à Caen : Casserole et bouchon, une cuisine gourmande

C'est une cuisine qui a le mérite d'être dégustée. D'abord, Casserole & Bouchons sert votre repas à table, bien évidemment et dans une vraie casserole ! Une cuisine du terroir entre tripes à la mode de Caen, veau à la crème Vallée d'Auge, poisson mijoté à l'andouille de Vire ou aux herbes/crème fraîche, camembert chaud au lait cru, casserole de bœuf au cidre. Bref, il y en a pour tous les goûts.

Service avec le sourire

Pour ma part, je n'ai pas testé une de ces casseroles, même si elles semblaient délicieuses. J'ai préféré une salade au chèvre chaud, simple mais copieuse. En dessert, j'ai opté pour une crêpe au nutella, toujours un délice. Seul bémol dans ce restaurant, la carte des menus est difficilement compréhensible. On s'y perd un peu avec " L'Express casserole ", " Casserole et Bouchon ", casseroles du chef, plats à la carte et burgers. Du coup, on ne sait trop où piocher et où trouver ce qu'on pourrait aimer le mieux. Heureusement, le service est très bien, avec le sourire. C'est très agréable.

Pratique. 30 Quai Vendeuvre. Ouvert sept jours sur sept, de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22 heures. Réservations au 02 31 30 68 11.