Seine-Maritime : Malaunay produit une partie de son électricité

Malaunay (Seine-Maritime) pourra désormais bénéficier de l'énergie produite par les panneaux solaires installés sur la toiture de ses ateliers municipaux pour l'auto-consommer, au lieu de la racheter à Enedis. L'éclairage, le chauffage ou la charge de véhicules électriques sera ainsi assurée dans les établissements scolaires, sportifs, culturels ou les ateliers municipaux.

Comme le précise Guillaume Coutey, maire de la Ville : "Nous consommons directement l'énergie produite à partir de panneaux solaires. L'avantage est double : financièrement nous maîtrisons mieux nos factures et nous réduisons l'empreinte environnementale en limitant les pertes liées au transport d'énergie."

Une expérience positive

Philippe Guillemet, d'Enedis, précise l'intérêt d'une telle implantation grâce à la ville de Malaunay : "Pour Enedis c'est une priorité de favoriser les projets qui contribuent à répondre aux enjeux de la transition énergétique. Associé à l'arrivée des compteurs Linky, qui en facilitent la mise en œuvre, c'est l'occasion de construire une ambition énergétique nouvelle dans laquelle le citoyen a une place centrale et l'occasion de construire une ambition énergétique."

Le député Christophe Bouillon met aussi l'accent sur cette initiative qu'il juge être une "expérience très positive. Dans 10 ans notre environnement sera radicalement transformé. Et cette expérience doit être communiquée au parlement pour convaincre et tendre vers l'objectif national fixé à l'horizon de 2020 par la Cop 21."

Malaunay, ville de 6017 habitants, labellisée Cit'énergie et Territoire à énergie positive pour la croissance verte, se structure depuis plus de 10 ans en territoire post carbone. Petit Poucet de la transition énergétique, la Ville mène ainsi un processus de transitions multiples en déployant un plan un plan d'actions ambitieux de réaménagement urbain, de rénovation du patrimoine, de changements comportementaux et d'innovation pour mieux appréhender demain.