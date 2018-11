Jouez à Burger Quiz chez vous grâce au jeu de société de la célèbre émission TV

Chaque matin du lundi au vendredi résolvez l'enquête proposée par Tom. Bloc-notes et stylo vous aideront à mémoriser les indices apportés à l'antenne par votre animateur mais aussi par les auditeurs qui passent en direct. Vous pouvez participer au jeu en envoyant votre sms au 7 11 12 avec le code TOM (65 centimes+coût sms) ou bien téléphoner au 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute) entre 9h et 13h.

Si votre numéro de téléphone est sélectionné vous passerez à l'antenne et pourrez poser une question et proposer l'objet auquel vous pensez (à propos de l'enquête en cours). Actuellement nous savons que l'objet mystère à un rapport avec la température, il n'est pas électrique et ne produit pas de chaleur, ce n'est pas le thermomètre. Si une idée vous vient en tête il suffit de vous inscrire avec l'une des méthodes cités ci-dessus.

A gagner en ce moment le jeu de société "Burger Quiz" tiré de la célèbre émission TV mené de main de maître par Alain Chabat. Plus de 2700 nouvelles questions drôles et tordues à la sauce Burger Quiz. Vous choisirez votre équipe (Ketchup ou Mayo) et partagerez des moments épicés en duo ou plus (le jeu vous donne la possibilité de participer à 7 joueurs). La règle du jeu est bien entendu validée par le Grand Miam ; il ne vous reste plus qu'à accumuler ces Miam en actionner à bon escient votre cheesebuzzer pour atteindre le Burger de la Mort.

Prochains ingrédients sur l'enquête mystère entre 9h et 13h en écoutant Tendance Ouest.