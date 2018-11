Manche : 250 élèves des écoles de la Manche à la cérémonie départementale du centenaire de l'armistice de 1918

Les cérémonies d'hommage pour le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre 1914 1918 se sont déroulées ce dimanche 11 novembre 2018 partout en France ainsi que dans les villes et village de Normandie

Hommage de 250 écoliers manchois

Dans la Manche la cérémonie départementale se déroulait en fin de matinée à la Cité de la Mer à Cherbourg (Manche), port stratégique pendant cette période.

250 enfants des écoles du Cotentin, du centre et sud Manche participaient à cette cérémonie, avec la lecture de lettre de poilus et des chants, un devoir pour Théo et ses camarades, de l'école primaire de Grosville (Manche)

90 000 manchois ont été mobilisés sous les drapeaux entre 1914 et 1918, 17 000 d'entre eux n'y sont jamais revenus.