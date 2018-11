Musica Baltica, le concert d'ouverture des Boréales

Comme chaque année, le festival les Boréales débute par une soirée d'ouverture et plus précisément par un concert d'ouverture mettant à l'honneur la musique baltique. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie s'associent pour célébrer la musique et faire découvrir au public des compositeurs du XIXe siècle et du XXIe siècle.

Un public attendu

L'Orchestre Régional de Normandie, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie et le Chœur de Chambre de Rouen célèbrent cette musique à la fois douce et intense de par son histoire et son passé. Ce concert exceptionnel intitulé Musica Baltica sera joué au Théâtre de Caen et marquera le début de ce festival désormais attendu par un public toujours aussi nombreux.

Pratique. Le jeudi 15 novembre à 20h au Théâtre de Caen. Tarif de 8 à 25 €. Tél. 02 31 30 48 00