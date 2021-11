Tour de Normandie: Départ de Forges Les Eaux ce matin

Le peloton quittera Forges-les-Eaux en début de matinée pour une étape de 60 kilomètres à destination de Gaillon dans l'Eure. Une étape qui pourrat être facilement contrôlée par l'équipe du leader Jérôme Cousin. Attention à la nervosité au sein du peloton. L'étape s'annonce spectaculaire.

Cet après-midi entre Aubevoye et Elbeuf-sur-Seine, c'est à un classique que l'on va assister avec 100km de course et un circuit final autour d'Elbeuf. Le peloton se préservera t il pour la longue étape de demain? Les perdants d'hier vont ils tenter de faire une partie de leurs retard? La réponse en fin d'après midi...

Présentations de ces deux étapes par Sylvain Letouzé.