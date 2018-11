Hockey sur glace : les Dragons repartent à l'attaque à Angers

Toujours invaincus en Synerglace Ligue Magnus avec 14 victoires au compteur, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) repartent à l'attaque chez les Ducs d'Angers pour un match comptant pour la 15e journée, vendredi 2 novembre 2018 à partir de 20h30.

Match sur petite glace

Si lors de la 5e journée, les Jaunes et Noirs s'étaient imposés à domicile 4-2 face à ces mêmes Angevins, la rencontre d'aujourd'hui sera différente puisqu'elle se disputera sur la petite glace du Haras. "Ça sera pas mal de jouer sur une petite glace avant de jouer Salzbourg, on l'avait fait avant d'aller en Finlande, il y a plus de petits espaces et face à des grandes équipes on a moins de temps pour faire des actions, ça diminue notre temps de réaction et ça va nous habituer même si c'est vrai que les petites glaces ne nous réussissent pas trop", déclare le coach rouennais, Fabrice Lhenry.

Et avant de penser à la CHL, les Dragons devront livrer un match face à des Ducs qui viennent de gravir sur la troisième marche du podium après leur victoire face à Lyon 6-3 lors de la dernière journée.