Rouen : un petit manuel pour éviter les faux pas en entreprise

Qui n'a jamais fait d'erreurs lors de ses débuts en entreprise ou lors d'un stage ? Pour dédramatiser cette situation, la Jeune chambre économique (JCE) de Rouen (Seine-Maritime) a lancé, lundi 5 novembre 2018, un petit guide pratique. Sous la forme d'une bande dessinée, il donne des conseils pour les jeunes qui font leurs premiers pas dans la vie active.

Des expériences vécues

"C'est en échangeant entre nous sur nos expériences passées en entreprise que nous avons eu cette idée", raconte Quentin de Pas, membre de la JCE. C'est d'ailleurs lui qui a dessiné les 17 pages de ce manuel : "le carnet papier sous la forme d'une BD permet d'avoir un objet matériel que l'on peut se transmettre, c'était une notion importante pour nous".

Extrait du manuel - Quentin de Pas

Il a fallu plus d'un an et demi pour concevoir ce manuel et trouver les bons conseils de savoir être à donner. "Il a fallu déterminer les personnes à qui on s'adressait avec le guide pour savoir si les blagues retranscrites étaient intelligibles", souligne Quentin de Pas.

Le Petit manuel de survie en entreprise a été imprimé à un millier d'exemplaires. Il est distribué gratuitement dans les points informations jeunesse de Rouen et Sotteville (prochainement à Mont-Saint-Aignan et Saint-Etienne-du-Rouvray), ainsi qu'à la Cravate solidaire et au Café de l'emploi.