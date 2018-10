Septième édition de la fête de la pomme à Caen

Jus de pomme, cidre, calvados, pommeau seront à nouveau sur le devant de la scène avec la traditionnelle fête de la pomme. Organisé par l'association Caen Rive droite (Calvados), le programme de cette 7e édition annonce de nombreuses animations avec pour commencer un repas champêtre et tout au long de l'après-midi un concours de tartes aux pommes pour les gourmands, des concerts pop rock avec le groupe M.A.N.U.E, une course en sacs et pour clôturer la fête un lancer de lanternes chinoises. De quoi ravir le public pour qui ce rendez-vous est désormais attendu.

Pratique. Le dimanche 14 octobre à 12h, Parc Claude Decaen. Entrée gratuite. Infos www.caen.fr