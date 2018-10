Octobre Rose : des perruques pour garder l'espoir en Seine-Maritime

Prendre soin de soi fait partie du processus de guérison de la maladie. Pour les personnes atteintes d'un cancer, la perte de cheveux peut être un traumatisme, notamment pour les femmes. Parmi les solutions : la perruque ou le turban. Au Havre (Seine-Maritime), Estu'Hair Coiffure est spécialisé dans ce secteur. L'établissement est situé au cœur de l'Hôpital privé de l'Estuaire. Le patient vient le plus souvent avant la perte des cheveux. Plus qu'une simple pose de perruque, il s'agit avant tout de conseils et d'écoute.

Écoutez Camille Dumesnil, la gérante de Estu'Hair Coiffure :

Octobre Rose

Dans le cadre d'Octobre Rose, Estu'Hair Coiffure et son partenaire Élite Hair International propose des ateliers gratuits pour des conseils, pour anticiper les effets secondaires, prendre soin de soi pendant le cancer ou encore se réapprivoiser après la maladie.

La perruque remboursée par la Sécu

Une perruque coûte entre 125 et 630 euros pour une synthétique et entre 900 et 2 000 euros pour une naturelle. Un turban est moins coûteux : comptez entre 25 et 90 euros. Preuve qu'il ne s'agit pas que d'un simple objet d'esthétisme, la Sécu rembourse une perruque ou un turban à hauteur de 125 euros tous les six mois. Ce remboursement pourrait passer à 250 euros en février 2019. À savoir également que la plupart des mutuelles proposent également des forfaits en complément de la Sécu.

Estu'Hair Coiffure - Hôpital privé de l'Estuaire, rue Irène Joliot Curie au Havre - 02 76 89 95 99.