Caen. Séisme en Indonésie : les pompiers normands obligés de rentrer

Ils vont rentrer plus tôt que prévu. Quatre pompiers normands du Calvados et de la Manche, de l'association "Pompier mission humanitaire", se sont envolés jeudi 4 octobre 2018 direction l'Indonésie pour apporter de l'aide sanitaire après le séisme et le tsunami. Ils devaient y rester une quinzaine de jours, ils vont finalement rentrer ce mardi 9 octobre.

La raison ? Un représentant du ministère indonésien leur a signifié le refus d'une intervention dans la zone sinistrée sur l'île de Bornéo. "Nous avons l'interdiction formelle de déployer nos équipes médicales et de potabilisation sur le lieu de la catastrophe", écrit, dans un communiqué Mickaël Richomme, pompier et chef de mission.

Les pompiers rentrent donc mardi 9 octobre 2018 par la compagnie Singapore Airline. Ils ont cependant laissé les kits de soins et des médicaments aux ONG locales pour qu'ils puissent bénéficier à la population.