Un horizon sans limite pour la saison musicale du 106 à Rouen !

Après avoir accueilli depuis janvier 2017 Alain Bashung, Amadou et Mariam, ou encore Marcus Miller, le 106 à Rouen (Seine-Maritime) annonce pour les mois à venir une programmation de qualité tout aussi éclectique. À la tête de la structure depuis son ouverture en novembre 2010, Christophe Aplincourt, directeur et programmateur, nous parle des concerts à venir.

Musique sans frontière

"Notre programmation ouverte reflète la diversité : c'est une grande palette de styles musicaux que nous offrons pour que chacun y trouve son compte et si jusqu'alors les musiques anglo-saxonnes étaient à l'honneur, nous mettons de plus en plus en avant depuis deux ans, les artistes africaines ou d'Amérique du Sud", annonce Christophe.

En cette première partie de saison, le sorcier congolais Baloji sera en particulier à l'honneur le 8 novembre 2018 pour un concert organisé en partenariat avec le CDN dans lequel il présente des créations originales inspirées à la fois par des sonorités africaines, par la chanson française, empruntant aussi bien au rap qu'à la soul et au funk. "Mais nous recevons également Mayra Andrade qui nous vient du Cap-Vert, le duo franco-cubain Ibeyi le 17 novembre ainsi que Angelique Kidjo le 27 novembre dans le cadre d'une coproduction avec l'Étincelle. Excepté Bachar Mar Khalifé qui est déjà venu, ce ne sont, dans ce créneau, que des artistes inédits au 106", souligne Christophe.

Tisser des liens

Depuis plusieurs années, les partenariats avec des salles et diffuseurs s'amplifient. En cette première partie de saison, le 106 travaille en collaboration avec le CDN, Rouen jazz action ou l'Étincelle : "Il nous semble essentiel de tisser des liens avec les autres acteurs culturels du territoire et c'est aussi l'occasion d'amener les meilleurs artistes à Rouen en tirant profit de ces réseaux", ajoute Christophe.

Le partenariat avec le CDN permet ainsi de promouvoir le groupe de musique actuelle C'est extra qui après avoir rendu hommage à Léo Ferré dévoile ses propres créations. "Grâce au partenariat avec l'Étincelle, nous avons aussi la chance d'accueillir Angélique Kidjo, artiste originaire du Bénin, dans un concert original et inédit : elle reprend l'album Remain in light de Tacking Heads sorti en 1980, inspiré par la tradition africaine et se le réapproprie : une sorte de retour à l'envoyeur !"

Un singulier pluriel

Le 106 promeut le mélange des genres : "Nous reflétons ainsi l'image plurielle de la société dans laquelle nous vivons. Ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur", assure Christophe, pour qui la musique est un vecteur de coexistence pacifique et harmonieuse. La programmation marie funk avec Parcels le 10 novembre 2018, "un concert qui promet de faire complet bientôt, annonce Christophe, tant le groupe est attendu".

Mais on retrouve aussi de la musique folk avec Alela Diane, du rap le 15 novembre 2018 avec le jeune et prometteur rappeur parisien Moha la squale, du métal avec le groupe allemand Powerwolf en janvier 2019 ou encore du jazz avec Gogo Penguin : "Ce groupe flirte avec la musique répétitive", précise Christophe. "La ligne éditoriale du 106 c'est le mélange des genres qui est pour beaucoup d'artistes un moteur de créativité."

Découvrir et révéler

Le 106 propose une première partie à chaque concert : "Parfois ces artistes sont choisis par nos têtes d'affiche mais quand nous avons le choix, nous aimons mettre en avant nos coups de cœur comme Make-overs en première partie de Grand-Blanc le 16 novembre que nous avons découvert aux transmusicales ou Yonatan Gat en première partie d'Endlesse Boogie qui s'accompagne de musiciens amérindiens. Mais il nous importe aussi que le public découvre les têtes d'affiche en dehors de l'espace scénique".

C'est pourquoi les artistes viennent s'exprimer sur leurs créations dans l'espace radio du 106 avant chaque concert : "C'est une des singularités de la salle ! Les interviews sont diffusées sur la chaîne vidéo du 106 sur Youtube : nous voulons que le public vienne véritablement à la rencontre de ces artistes". Ces interviews permettent de mieux connaître les groupes invités et d'élargir nos horizons aux spectateurs. "Plus que tout, le 106 souhaite satisfaire la curiosité de ses fidèles et organise pour cela des conférences de musicologie, des expositions et des 106 expériences pour promouvoir des jeunes talents locaux."

Pratique. www.le106.com