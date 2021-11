CLOCLO : l'interview de Jérémie Régnier

Le film CLOCLO est le premier biopic consacré à la vie du chanteur claude François. Un évenement cinématographique servi par l'acteur Jérémie Régnier. Le 14 mars au cinéma.

Cloclo, c'est le destin tragique d'une icône de la chanson française décédée à l'âge de 39 ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du marketing avant l'heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et homme à femmes...

Cloclo ou le portrait d'un homme complexe, multiple ; toujours pressé, profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer.

