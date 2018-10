Course loisirs : Belle affluence à la Colore Caen malgré la pluie ! 

La Colore Caen, la fameuse course où l'on se fait asperger de peinture dans les rues de Caen (Calvados), avait lieu ce samedi 6 octobre 2018. Alors que la météo s'annonçait très pluvieuse ce samedi, le départ avait été avancé d'une heure. La météo n'a pas découragé des participants de 7 à 77 ans enthousiastes comme Camille, 21 ans : "Je ne suis pas du tout une grande coureuse, mais j'adore la Colore Caen pour son ambiance. Faire du sport qui est bon pour la santé en s'amusant c'est super ! En plus il n'y a pas de compétition, mon seul but c'est d'avoir le plus de peinture sur moi !" Si la pluie commençait à être torrentielle au fur et à mesure que l'heure avançait, les sourires ne se sont pas effacés des visages des participants qui ont pour la plupart bouclé le parcours de 5 kilomètres !

