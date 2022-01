Fécamp. Fécamp : week-end concert et marche pour Octobre Rose

Octobre Rose tente de sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein. Les événements sont très nombreux sur l'ensemble du mois et sur l'ensemble du territoire. À Fécamp (Seine-Maritime), deux manifestations sont proposées samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.

Concert Trompes de chasse

Les Échos de la côte d'Albâtre organisent samedi 13 octobre 2018 à 20 heures un concert à l'Abbatiale de Fécamp. Un concert de trompes de chasse avec l'orchestre d'harmonie de Lillebonne et les trompettes du conservatoire de Fécamp. L'entrée est à huit euros (gratuit pour les moins de 12 ans). C'est au profit de l'association EMMA, en faveur du dépistage organisé du cancer en Seine-Maritime.

Course La Rose

La Rose est organisée à Fécamp depuis 2014. Ce sont plus de 6 000 participants qui se sont inscrits pour les différentes épreuves du dimanche 14 octobre 2018. Les échauffements se feront sur la digue promenade. Départ de la course des enfants à 9h15 depuis la Mature. Départ de la course, des marches et de la color run à partir de 9h30 depuis le boulevard Albert 1er (à hauteur du Casino). Les bénéfices seront reversés à l'association Emma et à la Ligue contre le cancer.